Aniversário de 20 anos do Bob Esponja é celebrado com copos colecionáveis no Bob’s

Aniversário de 20 anos do Bob Esponja é celebrado com copos colecionáveis...

Em maio de 1999 o primeiro episódio da simpática esponja-do-mar Bob Esponja ia ao ar na Nickelodeon. E para celebrar os 20 anos do personagem, o Bob’s lança neste mês uma linha exclusiva de copos colecionáveis, em parceria com o canal, para a campanha Bob’s Fun&Art. Serão quatro copos diferentes que chegarão em todas as lojas da rede entre os dias 15 de maio e 19 de junho.

Os copos colecionáveis do Bob Esponja podem ser adquiridos no combo Bob’s Fun&Art, composto de cheeseburger ou Bob’s Burger M ou franlitos 6 unidades + uma batata P + um refrigerante ou suco. Os copos também podem ser comprados separadamente por R$ 11,50 cada.

“A parceria com a Nickelodeon comemora os 20 anos desse personagem carismático que se tornou um sucesso mundial. Os copos colecionáveis do Bob Esponja são uma exclusividade do Bob’s e vão agradar o nosso consumidor que também é fã da animação”, afirma Raquel Paternesi, diretora de marketing do Bob’s.

O material de comunicação foi desenvolvido pela equipe de criação interna da marca e inclui materiais nos pontos de vendas. A promoção é válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques.