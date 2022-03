Aniversário de Barueri terá show de Zé Ramalho

A grande atração marcada para o aniversário a cidade de Barueri será o show do cantor e compositor Zé Ramalho, no domingo (27), a partir das 18h.

No último final de semana, várias atrações como Samba na Praça, Trio Komboza, a Trupe Trupé, entre outros, já animaram adultos e crianças em vários pontos da cidade.

No sábado, 26, dia em que Barueri completa 73 anos, a agenda começa com sessão solene às 9h na Câmara Municipal com a presença do prefeito Rubens Furlan e autoridades, e às 19h haverá o encontro Oração pela Cidade no Centro de Eventos.

No domingo, 27, será a vez do grande destaque da programação: o show de aniversário dos 73 anos de Barueri com a apresentação de Zé Ramalho, sobre ao palco especialmente montado no estacionamento do ginásio José Corrêa. O artista nacionalmente conhecido por canções como “Chão de giz”, “Avôhai”, “Admirável gado novo” e “Sinônimos” homenageará a cidade com um show totalmente gratuito.

No dia 30, a Secretaria da Mulher organiza a Caminhada Mulher Saudável, no Parque Dom José, às 10h.