Aniversário de Itapevi: Festival IT vai reunir arte e gastronomia neste sábado (15)

A Prefeitura de Itapevi vai realizar neste sábado (15) , a partir das 10h, mais uma edição do Festival IT. O evento, que acontece sempre no terceiro sábado do mês, terá sua primeira edição do ano na semana de aniversário de 61 anos da cidade, comemorados no dia 18.

O evento contará com a presença de inúmeros artistas locais e reúne gastronomia, arte e cultura para todos os itapevienses até as 18h, na na Rotatória da Cohab, no Centro, ao lado da galeria de grafites do Corredor Oeste, a West Side Gallery.

O Festival IT já reuniu 65 mil pessoas desde quando foi criado, em 2017. O evento tem o objetivo de promover os artistas e empreendedores da cidade, reunindo cultura, arte e gastronomia.