Aniversário de Osasco deve ter show gratuito no estádio do Rochdale

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Comunicação Social (Secom), informa que está aberto o Chamamento Público nº 001/2020 para a realização de show para celebrar o aniversário de Osasco, a ser realizado no dia 16 de fevereiro, a partir das 17h, no estádio do Rochdale.

O evento, que tem a finalidade de trazer entretenimento e cultura para todas as faixas etárias da população, não terá custos aos cofres públicos, explica a Prefeitura. O edital completo está disponível neste link.

A documentação exigida deverá ser entregue na Secretaria de Comunicação Social, localizada na Avenida Bussocaba, 300 – sala 19, até o dia 30/1, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.