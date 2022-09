Antiga mansão de Zezé di Camargo e Zilu em Alphaville está à venda por R$ 23 milhões

A mansão que foi construída para o ex-casal Zezé di Camargo e Zilu, localizada em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, foi colocada à venda por nada menos que R$ 23 milhões.

Zezé e Zilu anunciaram a separação em 2014, depois de três décadas juntos. E, apesar de terem projetado o imóvel de luxo enquanto ainda eram um casal, não chegaram a morar na residência. As informações são do portal “Terra”.

Com a separação e partilha de bens, a mansão foi comprada pelo sócio da empresa de construção civil Joli. O empresário, no entanto, não pretende mais ficar com a mansão em Alphaville e colocou à venda pelo valor milionário.

O imóvel luxuoso está localizado em um terreno de mais de 2 mil m², nos quais 1.335 m² são de área construída. A mansão conta com cinco suítes, piso aquecido em mármore, cozinha, banheiros, sauna, sala de ginástica, jardim de inverno, quadra de futebol, piscina, entre outros atrativos.