Antonia Fontenelle faz apelo a Sonia Abrão, que rejeita o pedido sem dó

Antonia Fontenelle teve uma participação inusitada no “A Tarde é Sua”, da Rede TV!, nesta quinta-feira (4). Ela aproveitou uma entrevista ao programa de Sonia Abrão para fazer um apelo à apresentadora relacionado a Eduardo Costa.

“Sonia eu te conheço e sei que você é uma pessoa muito justa. Vim aqui fazer este apelo em público, porque sei você não gosta do Eduardo Costa e pega muito no pé dele no programa”, disse Antonia Fontenelle, segundo o portal Hora Pop. “Vim te pedir: dá uma chance pra ele. Eu o conheci e ele é uma pessoa maravilhosa, vou te apresentar duas pessoas que farão você mudar de ideia. Tira ele da geladeira, não fala mais mal dele não”, completou Antonia.

Sonia Abrão negou o pedido e soltou o verbo contra Eduardo Costa. “Como posso defender um pai ausente? A menina sofria de abandono afetivo, o Eduardo aparecia em festa de afilhado e nunca tinha dado uma festa para a própria filha”, afirmou.

“Nós não pegamos pesado, o que é torto é o jeito que Eduardo Costa age. Como vou pegar leve com ele? Não consigo! Nós somos de outros planetas….nossos valores são diferentes, não estou dizendo que somos melhores mas somos diferentes”, afirmou ainda Sonia Abrão.

