Antônia Fontenelle vai à Delegacia de Barueri fazer B.O contra jornalistas

A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle foi à Delegacia de Barueri, na segunda-feira (6), para registrar um boletim de ocorrência contra Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, e Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia.

Segundo informações do site “Notícias da TV”, a atriz acusa os jornalistas de serem os causadores das ameaças de morte que ela tem recebido nas redes sociais. No Instagram, Fontenelle publicou uma foto em frente ao DP de Barueri. “Semana de caça as bruxas e olha que nem é Halloween”, escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Semana de caça às bruxas e olha que nem é halloween Uma publicação compartilhada por ladyfontenelle (@ladyfontenelle) em 6 de Jul, 2020 às 12:13 PDT

“Não se trata apenas das notícias tendenciosas [publicadas pelos dois], os jornalistas ficam trocando mensagens com seus seguidores [nas redes sociais] incitando essa perturbação. É uma coisa de internet que se chama stalking [perseguição] e é crime”, disse Fontenelle ao Notícias da TV.

A atriz diz que as publicações dos colunistas sobre sua briga judicial contra os irmãos Felipe e Luccas Neto estimulam os fãs dos youtubers. Segundo Fontenelle, as perseguições que vem sofrendo na internet seriam consequências das abordagens dos profissionais em relação ao processo.

“Eles estão se unindo contra mim e não vou admitir isso. Não é um trabalho sério de jornalismo. Primeiro entrei com um boletim para registrar, mas esse BO vai gerar um processo para os dois”, disse. “Eles têm milhões de seguidores e têm que ter responsabilidade pelo que fazem”, continuou a apresentadora.

Fontenelle diz que recebe xingamentos até de crianças, que seriam seguidores de Felipe e Luccas Neto. “Esses milhões de pessoas vêm nas minhas redes e me chamam de mentirosa e vagabunda. Estou recebendo ameaças, eles falam: ‘Vou te matar’. Fico apavorada porque são crianças de 10 a 12 anos. Uma criança que hoje ameaça me matar ou fala ‘vadia’, ‘vagabunda’, ‘ordinária’ ou ‘cachorra’, quando tiver 16 anos vai cometer o delito, não vai estar só falando”, contou.

A apresentadora relatou também que além da perseguição nas redes sociais, recebe ligações anônimas com intimidações. Na segunda-feira, enquanto registrava o boletim de ocorrência contra Fábia e Lo-Bicano, Fontenelle recebeu diversas chamadas. Ao ser ameaçada e insultada por uma mulher em uma das ligações, a atriz abriu um segundo boletim de ocorrência contra a pessoa que não foi identificada.

O outro lado

Alessandro Lo-Bianco disse, por meio de uma nota, que também é alvo de perseguição e ameaças em relação ao atrito com a apresentadora.

Já a jornalista Fábia Oliveira lamentou, ao Notícias da TV, a falta de compreensão de seu trabalho por parte da apresentadora. “Publico somente decisões da Justiça. É uma pena que nem todo mundo entenda o trabalho imparcial de um jornalista, mas eu confio na Justiça e, principalmente, estou com a consciência tranquila”, disse.