Anvisa interdita lote de suplemento infantil de empresa de Barueri

A Anvisa determinou, nesta terça-feira, 9, a interdição cautelar por 90 dias, em todo o território nacional, de um lote do suplemento alimentar infantil Frebini Energy Fibre Drink sabor chocolate. O produto é importado e distribuído no Brasil pela empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, que fica no Tamboré, em Barueri. As informações são do jornal Valor Econômico.

O lote interditado é o 29KK2010 que teria apresentado resultado insatisfatório em testes de incubação a 35°-37°C, tanto na análise de aspecto quanto em avaliação de odor.