Ao lado da noiva, Eduardo Costa lança linha de bebidas em Alphaville

O cantor sertanejo Eduardo Costa lançou, na noite de segunda-feira (22), uma linha de drinks destilados, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Evento reuniu diversos famosos e amigos do artista.

Batizada de Knofler, nome da marca lançada por Eduardo Costa foi inspirado no guitarrista Mark Knofler, da banda britânica de rock Dire Straits. “Sempre gostei de beber e sempre tive vontade de lançar uma marca de bebida”, disse o sertanejo, em entrevista ao portal “Tô na Mídia”.

O cantor escolheu a casa de festas Expo Alphaville, que tem três andares e mais de 2 mil metros quadrados, para reunir os amigos. Além de Mariana Polastrelli, noiva do artista, marcaram presença no evento nomes como Marcão do Povo, Adryana Ribeiro e Geraldo Luís.

