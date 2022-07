Ao lado de Boulos e Marina, Emerson Osasco lança pré-candidatura a deputado estadual

O vereador Emerson Osasco lançou, na noite de sábado (9), sua pré-candidatura a deputado estadual pela Rede Sustentabilidade, no Jardim Bonança. Evento contou com a presença dos pré-candidatos a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Silva (Rede), além de dezenas de moradores da cidade.

Na ocasião, Emerson agradeceu ao apoio que tem recebido para enfrentar o novo desafio. “Ainda há muito a ser feito e sei que, como deputado, conseguirei construir pontes cada vez maiores para mudar a nossa realidade”, disse. “A luta está só começando, continuarei contando com cada um de vocês nessa nova jornada”, completou o vereador osasquense.

“Emerson é uma grande referência: vereador, gavião e pé no barro”, declarou Boulos em apoio ao pré-candidato. “Uma alegria participar do lançamento da pré-candidatura do Emerson Osasco a deputado estadual. Estamos juntos”, pontou Marina, nas redes sociais.

