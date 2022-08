Ao lado de Elvis, Ciro Gomes faz caminhada por Santana de Parnaíba e volta a falar sobre programa de renda mínima

Os candidatos a presidência, Ciro Gomes, e ao governo de São Paulo, Elvis Cezar, do PDT, realizaram uma caminhada na manhã de hoje (17) em Santana de Parnaíba.

A concentração foi às 7h30 no bairro Cento e Vinte. Eles estavam acompanhados da candidata a vice-governadora, Gleides Sodré, além de outros candidatos a deputados estaduais e federais, além de apoiadores das candidaturas.

Na ocasião, Ciro Gomes falou sobre os problemas que vê na política atual do país e voltou a falar sobre o carro-chefe da sua campanha: o programa de renda mínima.

“O problema do Brasil é incompetência grave. Falta projeto, falta planejamento, faltam políticas estratégicas para tudo. O problema do Brasil é a corrupção. A presidência do Brasil, faz 30 anos, é testa de ferro da mesma quadrilha de assaltantes do dinheiro do povo brasileiro, mas falta também trabalho, determinação, coragem. Por isso a gente está aqui no Cento e Vinte, uma comunidade de Santana de Parnaíba. Aqui nós viemos sinalizar mais uma vez aquilo que é o compromisso fundamental do nosso projeto nacional de desenvolvimento: construir um Brasil para todos, equilibrado, justo, onde cada setor da vida nacional tenha uma oportunidade de visualizar seu interesse, sua estratégia, ter esperança, com pé no chão do futuro, mas não tenha dúvida que esse projeto aqui tem um compromisso que é erradicar a pobreza, a miséria, a fome, a doença e todas as sequelas da sociedade mais injusta, de pior distribuição de renda do mundo. Aqui no Cento e Vinte reafirmamos nossa prioridade: o programa de renda mínima de cidadania, de Eduardo Suplicy. R$ 1 mil para todos os domicílios da pobreza brasileira. Quem ganha por cabeça R$417 passará a ter direito constitucional, com elemento previdenciário, com receitas arrecadáveis”, explicou o candidato.

A proposta do pedetista é que nenhuma família tenha renda per capita inferior a R$ 417.

Já Elvis aproveitou a ocasião para reforçar que as candidaturas pedetistas são a opção que pode mudar São Paulo e o País. “Começamos agora e conclamamos toda nossa militância para sair em uma mensagem única para o Estado de São Paulo e para o País também”, disse.