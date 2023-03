Aos 16 anos, promessa de Cotia assina primeiro contrato com o São Paulo

O jovem lateral-direito Igor Felisberto, de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o São Paulo Futebol Clube. Natural de Santa Catarina, o garoto mudou-se há dois anos para Cotia, onde integra o elenco Sub-17 e é considerado uma das grandes promessas do tricolor.

O acordo foi fechado no dia 10 de março. Uma das cláusulas do contrato prevê multa estipulada em R$ 337 milhões em caso de rescisão, segundo informações do portal “GE”.

Nas redes sociais, Igor registrou o momento em que assinou o contrato com o time paulista. “Só tenho agradecer a Deus por tanto e por tudo que vem acontecendo em minha vida, por me dar forças todos os dias para continuar, mas também não poderia deixar de agradecer à minha família, amigos e empresário pelo apoio de sempre”, disse, ao publicar uma foto assinando o contrato.

“Mais um sonho se realizando e mais uma etapa se iniciando. Queria também agradecer o São Paulo Futebol Clube por acreditar em mim, e por toda a base de sempre”, completou o atleta. “Nunca foi sorte, sempre foi Deus”, finalizou.

O jovem chamou a atenção de um olheiro do São Paulo em 2018, quando tinha 11 anos e atuava na equipe de futsal durante o campeonato catarinense da categoria. Igor chegou a ficar dividido entre sua terra natal e Cotia, até que decidiu mudar-se para o alojamento do Centro de Formação de Atletas do São Paulo, em Cotia, no ano de 2021.

O jovem atleta já passou pelo Sub-15 e agora defende o tricolor no Sub-17. Já na pré-temporada, a promessa de Cotia se prepara para jogar pelo Campeonato Paulista e Brasileiro.