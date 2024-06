Aos 71 anos, cantor Nahim é encontrado morto dentro de casa, em Taboão da Serra

Na manhã desta quinta-feira (13), o cantor Nahim Jorge Elias Nunes, conhecido como Nahim, foi encontrado morto, em Taboão da Serra, dentro de sua casa. Ele tinha 71 anos.

Um funcionário de uma empresa de telefonia foi quem teria visto o corpo do cantor e ex-Fazenda, e acionou a polícia. A morte de Nahim foi confirmada pelas equipes e posteriormente pela ex-mulher dele, Andreia Andrade, que apareceu muito abalada nas redes sociais.

“Estou muito em choque, não estou em condições de atender ligações e mensagens, mas, sim, confirmo o falecimento do Nahim”, declarou Andreia, enquanto estava na delegacia.

O cantor havia se mudado para Taboão da Serra recentemente. Ele e Andreia se separaram no ano passado, mas continuavam próximos, de acordo com informações do “Metrópoles”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a causa da morte ainda não foi esclarecida e o caso foi registrado como morte suspeita.

Nahim ficou famoso nos anos 80, quando frequentava programas de auditório e venceu o quadro “Qual É a Música?”do Programa Silvio Santos, no SBT, emissora de Osasco. Ele cantava hits como “Dá Seu Coração”, “Bambo Mambo”, “Festa Maluca” e “Coração de Melão”.