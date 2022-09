APAE Barueri aborda inclusão e empregabilidade em café da manhã

A APAE Barueri promove, no dia 6 de outubro, um encontro para tratar do tema “Inclusão e Empregabilidade: dando a voz a pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho”. Com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região e do Espaço da Cidadania, a atividade ocorre das 9h às 11h, na instituição.

O objetivo do encontro é apresentar o Projeto Inserção Produtiva, que, além de capacitar jovens com deficiência intelectual e autismo para o mercado de trabalho, oferece suporte para as empresas e famílias em todo o processo de contratação.

Para mostrar a importância do encontro, a terapeuta ocupacional Isabela Petrisin e a pedagoga Monica de Assis, ambas da APAE, estiveram na sede do Sindicato. “Os próprios jovens vão conduzir o evento, apresentar a instituição e compartilhar como tem sido a capacitação e a busca por uma oportunidade no mercado de trabalho”, adiantou Isabela.

A programação, que será iniciada com uma visita guiada pela unidade, vai contar com depoimentos dos jovens com deficiência intelectual, experiências vivenciadas e orientações de José Carlos do Carmo (Kal), coordenador do Projeto de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo

A APAE Barueri fica na Estrada dos Pinheiros, 1.420, Parque Viana, Barueri. Os interessados em participar devem fazer a inscrilão pode meio deste formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDI_Y3dyDMKtfu6IDJ4YOsoOqbPCZGIGZ638afobS3wZQ8EA/viewform)