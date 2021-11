APAE Barueri conquista prêmio Brasil Amigo da Criança

A APAE Barueri conquistou o 2° lugar na premiação “Brasil Amigo da Criança”, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o projeto Acolher. O prêmio foi criado para dar visibilidade às melhores práticas na promoção e fortalecimento dos direitos das crianças e adolescentes em municípios e estados brasileiros.

publicidade

O Prêmio Brasil Amigo da Criança contou com 74 projetos inscritos em sete categorias. A instituição de Barueri concorreu na categoria “Criança e Adolescente com Deficiência”, com o projeto “Acolher”, que foi aprovado em 2019 pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do município.

Na competição, a APAE recebeu pontuação de 72,5 (de 0 a 100) e ficou empatada em 1º lugar com a entidade Jardim Azul – Espaço de Integração Social e Sensorial da Associação de Pais e Amor. Pelo critério de desempate, a instituição de Barueri conquistou o 2º lugar.

publicidade

A cerimônia da premiação será em Brasília, na sexta-feira (19), em alusão ao Dia Internacional dos Direitos da Criança.

Conheça a APAE Barueri:

publicidade

Endereço: Estrada dos Pinheiros, 1420, Parque Viana, Barueri / Telefone: (11) 4199-5364