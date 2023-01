APAE Cotia abre vagas de assistente administrativo, ajudante de motorista, fonoaudiólogo e mais

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Cotia está com vagas de emprego abertas em diversas funções. As oportunidades foram publicadas na quinta-feira (19) nas redes sociais da entidade.

São oferecidas vagas para professor de educação física, assistente de RH, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, orientador social, fonoaudiólogo, recepcionista e ajudante de motorista. Todas as oportunidades exigem experiência.

A vaga de fonoaudiólogo (a) exige conhecimento no pacote Office, ensino superior completo em Fonoaudiologia, cadastro ativo no conselho e experiência no atendimento em deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e disfagia.

Para a função de auxiliar de serviços gerais (limpeza) o candidato deve ter ensino médio completo e experiência na área. O cargo de assistente de RH exige ensino superior completo ou cursando, cursos complementares na área e conhecimento avançado no pacote Office.

Os interessados em participar da seleção para as vagas abertas na APAE Cotia devem enviar o currículo rh@apaecotia.org.br.

Confira abaixo todas as oportunidade e requisitos: