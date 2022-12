Apae de Barueri recebe brinquedos da Viaoeste

As crianças da Apae de Barueri receberam ontem (21) cerca de 160 brinquedos doados pela CCR Viaoeste, concessionária que administra o sistema Castello/Raposo.

Os brinquedos foram arrecadados por meio da Campanha Natal Solidário, desenvolvido em parceria com o Instituto Maurício de Souza, que fizeram as ilustrações da campanha.

As doações foram feitas por colaboradores da Concessionária e, também, por motoristas que trafegam pelas rodovias do Sistema Castello-Raposo nos pontos de arrecadação distribuídos nas praças de pedágio e Casas do Usuário ao longo das rodovias.

“Todos os anos estimulamos a solidariedade por meio da doação. Já que o Natal é uma época contagiante e feliz, nada mais justo do que escolher este período para sensibilizarmos o público interno e externo e motivarmos o amor ao próximo”, diz Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.