Aplicativo ajuda moradores de Osasco, Barueri e SP a encontrarem vagas de emprego perto de casa

O Trampolim, aplicativo colaborativo de vagas de emprego, foi desenvolvido para ajudar candidatos a encontrarem oportunidades perto de onde residem. A tecnologia atende as cidades de Osasco, Barueri, além de diversos bairros da capital paulista e do litoral de São Paulo.

publicidade

No aplicativo é possível divulgar vagas de emprego e a procura por oportunidades conforme a geolocalização de empresas e candidatos. “O app surgiu a partir de uma análise de base de que 60% dos paulistanos têm dificuldade de encontrar trabalho próximo de suas residências”, explica Bruno Rizzato, diretor de produtos da startup.

“Nosso objetivo é justamente mostrar as vagas disponíveis na região em que o usuário mora. Com a proximidade do local de trabalho, os profissionais passam a gastar menos tempo e dinheiro no transporte, além de terem ganhos na qualidade de vida”, completa Rizzato.

publicidade

O Tampoim pode também ampliar as oportunidades de recolocação para trabalhadores que moram longe dos grandes polos comerciais, diz o executivo. “Atualmente, 80% dos usuários cadastrados no aplicativo moram em regiões periféricas de São Paulo. É comum que esse público se desloque até o centro da cidade para procurar emprego, mesmo que existam oportunidades dentro da sua própria comunidade. Graças ao recurso de geolocalização, o profissional tem acesso a essas vagas na tela do celular, que não teria conhecimento sem passar em frente ao local que está contratando”, afirma.

Outro diferencial do Trampolim é que o mapeamento e divulgação de vagas é feito de forma colaborativa pela própria comunidade local. Qualquer pessoa, contratante ou morador da região, pode replicar vagas anunciadas nas ruas ou grupos online e compartilhar no app a quem possa interessar – daí o caráter colaborativo.

publicidade

“A tecnologia somada a solidariedade, possibilita que profissionais encontrem vagas de forma mais orientada, não só para ter um impacto econômico, mas também no bem-estar delas. Afinal, os custos de deslocamento fazem toda a diferença para determinadas faixas salariais”, pontua Bruno.

O aplicativo tem hoje mais de 4,8 mil vagas ativas no país, a maioria para áreas de Vendas e Atendimento (24%), Serviços Gerais (22%), Administrativo (12%), Alimentação (12%) e Indústria (11%). Para candidatar-se às vagas, os interessados podem baixar o aplicativo. O serviço é gratuito e está disponível para android.

Sobre o App Trampolim

O Trampolim é o primeiro aplicativo colaborativo de empregos, no qual os próprios usuários compartilham vagas e oportunidades de pequenos estabelecimentos, lojas de bairro e serviços que normalmente são divulgadas na vitrine/porta dos estabelecimentos e não são publicadas em sites tradicionais de emprego.