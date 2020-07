Aplicativo de esportes de Osasco está disponível para download

A Prefeitura de Osasco lançou o aplicativo SEREL, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, que reúne informações sobre as atividades esportivas realizadas no município. O aplicativo está disponível para download no site da Secretaria e nas plataformas de Android e iOS (via PWA).

“O aplicativo tem como proposta possibilitar o acesso à atividade física, buscando uma melhoria na qualidade de vida do munícipe, através de programas que abrangem a população a partir dos seis anos”, explica o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

A Secretaria de Esporte de Osasco atende cerca de 11 mil munícipes por semana, com 21 modalidades esportivas espalhadas em 86 pontos da cidade. Com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), as atividades e inscrições presenciais foram suspensas temporariamente.

Para que os osasquenses tenham acesso às atividades durante o período de isolamento social, a Secretaria desenvolveu uma programação online, com professores que integram a pasta. Essas atividades são divulgadas diariamente no site e nas redes sociais da SEREL.

As atividades que compõem a programação são subdivididas nas categorias de artes marciais, recreação, expressão corporal, danças e atividades esportivas. O conteúdo também está reunido no aplicativo, que direciona o usuário às aulas online.

A ideia de criar o aplicativo surgiu há três anos, quando o atual diretor de esporte, Frederico Sergio Tignani, percebeu a necessidade de ampliar a divulgação das atividades esportivas no município. Neste ano, com o apoio do ex-secretário de Esporte, Carmônio Bastos, e o diretor e atual adjunto, Paulo Egídio, o projeto se tornou realidade.