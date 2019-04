Aplicativo mostra situação caótica do trânsito em Osasco após vazamento de gás

O aplicativo de rotas Waze mostra a situação complicada que o motorista enfrenta na volta para a casa em Osasco nesta quinta-feira (25). Os pontos em vermelho são vias com congestionamentos.

Publicidade

O trânsito caótico por toda a cidade é reflexo de um vazamento de gás na área do Terminal Vila Yara, que causa a interdição de trecho da avenida dos Autonomistas, próximo à divisa entre Osasco e São Paulo, e ruas próximas.

De acordo com o capitão Palumbo, os Bombeiros foram acionados após pessoas próximas ao Terminal sentirem o cheiro característico de vazamento de gás. No momento, a área está isolada para a identificação do foco do vazamento e solução do problema, afirmou, ao “Brasil Urgente”, da Band.