Após 10 assaltos no mesmo dia, ladrão é morto em troca de tiros com a PM em Osasco

Um ladrão foi morto após perseguição e troca de tiros com policiais militares em Osasco nesta quinta-feira (10). A polícia afirma que ele fazia parte de um grupo que cometeu diversos assaltos e, só no dia, já havia praticado pelo menos dez roubos.

publicidade

Os policiais chegaram ao criminoso após uma das vítimas rastrear a localização de seu celular que havia sido roubado. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos reagiram e um deles foi baleado. Lucas A. S., de 21 anos, com três passagens por roubo, morreu no local.

Além disso, um suspeito fugiu e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Com os criminosos foi apreendido um revolver calibre 38.

publicidade

Uma das vítimas contou à TV Globo como os bandidos agiam: “Eles anunciaram o assalto com a arma encostada no vidro do carro na minha direção, eles invadiram o carro e pegaram o celular e a carteira do meu irmão, alguns itens”, contou. A aliança e carteira do irmão foram recuperados.