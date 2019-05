Após anunciar reajuste, Prefeitura de Osasco diz que não vai abonar horas de paralisação de servidores

Após o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciar reajuste salarial de 5,3% aos servidores de Osasco, a Prefeitura emitiu comunicado na noite desta segunda-feira (27) afirmando que não abonará horas ou o dia dos funcionários que aderirem à manifestação marcada para a manhã desta terça (28), em frente ao Paço Municipal.

“Em virtude da paralisação marcada para esta terça-feira (28), a Prefeitura de Osasco informa que não abonará horas ou dia do servidor que não cumprir seu horário de trabalho junto à Administração Pública”, afirma nota da administração municipal.

Aumento de 5,3%

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou na noite desta segunda-feira (27), em vídeo nas redes sociais, que os servidores do município terão reajuste salarial de 5,3%. O aumento, segundo ele, o maior para o funcionalismo na região e um dos maiores do país.

Publicidade

“Nós conquistamos não somente o maior aumento da região como um dos maiores reajustes salariais de todo o Brasil. Mesmo em tempos de crise, um reajuste acima da inflação”, declarou Rogério Lins.

O prefeito de Osasco anunciou ainda que o vale-alimentação dos servidores passará para R$ 400. “Outra conquista importante é que o nosso vale-alimentação mensal será de R$ 400”, disse. “É óbvio que gostaríamos de dar um reajuste maior. Estamos discutindo ainda importantes planos de carreira que corrigem uma defasagem histórica”, completou.

Publicidade

Já os servidores afirmam que o reajuste não atende aos anseios da categoria. “Nos últimos anos as perdas salariais têm sido cruéis para o funcionalismo”, diz o presidente do Sindicato dos Servidores de Osasco e Região (Sintrasp), Toninho do Caps.

…..

Leia também:

Confira vagas de emprego abertas no Walmart em Barueri e Osasco

Linha 2020 do Nissan Kicks chega às revendas com novidades em todas as versões

Publicidade

Motéis de Barueri, Carapicuíba e Cotia participam da “Love Week”, a Semana dos Namorados

…..