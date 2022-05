Após assalto a ônibus, ladrões tentam fugir, mas capotam carro roubado e acabam presos em Osasco

Na manhã desta quarta-feira (18), a Guarda Civil de Osasco prendeu três indivíduos que haviam roubado pertences de passageiros de um ônibus de viagem. Durante tentativa de fuga, os criminosos atiraram contra os guardas e acabaram capotando o veículo utilizado na ação.

Por volta das 5h, uma equipe da GCM cumpria a Operação Amanhecer Seguro no entorno do Terminal Rodoferroviário, no Jardim Bonfim, quando foram informados sobre um assalto a ônibus. Ao checarem o endereço, encontraram três indivíduos tirando caixas e mochilas de dentro do bagageiro do ônibus.

Ao perceberem a chegada dos guardas, os suspeitos fizeram disparos de arma de gofo contra a equipe e fugiram sentido a zona Sul de Osasco. Outras equipes da GCM foram acionadas e fizeram o cerco aos fugitivos que perderam o controle da direção e capotaram com o veículo, no Jardim D’Abril.

Os três suspeitos foram detidos, sendo que um deles era procurado pela Justiça. O veículo utilizado na fuga era fruto de roubo. Com os criminosos foram encontrados e apreendidos diversos produtos eletroeletrônicos, dentre eles mais de 180 aparelhos celulares, um colete balístico e uma arma. O caso foi registrado na Delegacia Seccional.