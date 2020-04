Após áudio vazado por Lacombe, Joice Hasselmann diz que pediu criação de perfis para combater fakes

Após o apresentador Luís Ernesto Lacombe divulgar áudio no qual a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) pede a criação de perfis nas redes sociais para defendê-la dos ataques de aliados do presidente Jair Bolsonaro, com quem está rompida, a parlamentar se defendeu: “Solicitei, sim, a criação de perfis oficiais para esclarecer as fakes que me atacam”.

“É piada me criticarem por criar perfis verdeiros para me defender. Não orientei ataques contra ninguém”, afirmou Joice Hasselmann.

Durante o programa “Aqui na Band” desta terça-feira (28), Lacombe confrontou a deputada em defesa de Bolsonaro e vazou um áudio no qual ela pede a criação de perfis para defendê-la nas redes.

No áudio, pelo qual foi acusada de pedir a criação de perfis falsos nas redes sociais, o que ela nega, Joice diz: “Podia falar com a turma aí pra fazer vários perfis e entrar de sola, no Twitter, especialmente, Instagram. Porque eles estão botando todas as milícias e os robôs lá pra cima de mim, entendeu?”.

#AquiNaBand acabou de vazar um audio da joice hasseman , criar perfis falsos !!! pic.twitter.com/KflWt6CAEE — Junior (@junior_montt) April 28, 2020

Com a repercussão do áudio vazado, Joice diz que não há nada ilegal ou imoral no áudio e que não pede a criação de perfis falsos, nem de robôs. “Quem faz essa sujeira é essa gente que está lotada nos gabinetes dos Bolsonaristas e também dentro do Palácio do Planalto”.