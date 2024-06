Após batizado, Neymar e Bruna Biancardi consagram Mavie em igreja evangélica de Alphaville

Após ter sido batizada em uma igreja católica, a pequena Mavie, de 8 meses, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, foi consagrada em uma igreja evangélica no bairro Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba. A cerimônia religiosa foi realizada ontem (17).

“Dia de consagração da Mavie”, afirmou Neymar ao publicar fotos ao lado de Bruna Biancardi e do pastor da igreja Lagoinha Alphaville, André Fernandes. “Honrado em fazer parte desse momento em sua família, irmão”, comentou o pastor evangélico nesta terça-feira (18), nos Stories.

Segundo o portal “Leo Dias”, Neymar e Bruna decidiram batizar a filha na igreja católica e depois apresentá-la na igreja evangélica com o intuito de respeitar a crença de ambas as famílias, visto que a família de Biancardi segue o catolicismo e os familiares do craque tem viés evangélico.

No dia 9 de junho, Mavie foi batizada na igreja católica Arautos do Evangelho, que fica em Cotia. Em seguida, o momento foi comemorado em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e amigos próximos, e compartilhado nas redes sociais.