Após briga em família, homem tenta incendiar a própria casa em Cotia

Após uma briga familiar, um homem de cerca de 50 anos tentou incendiar a própria casa, em Caucaia do Alto, Cotia, na tarde desta quarta-feira (19).

Depois de uma desavença, ele pôs fogo em um colchão. As chamas se espalharam pela casa, atingindo o telhado e outros cômodos do imóvel, segundo informações do portal “Cotia&Cia”.

Vizinhos pediram socorro na Subprefeitura de Caucaia do Alto. Servidores do município se deslocaram rapidamente ao local com um caminhão pipa e conseguiram controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que fez o rescaldo e vistoria do imóvel. Não houve feridos.