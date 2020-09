Após campanha na internet, vira-lata caramelo vira garoto-propaganda da nota de R$ 200

Após uma mobilização de milhares de internautas pedindo para que fosse o personagem da cédula de R$ 200, o cachorro vira-lata caramelo virou o garoto-propaganda de comercial da nova nota, lançada na quarta-feira (2), pelo Banco Central, que tem o lobo-guará como símbolo. Assista:

O pedido pela inclusão do vira-lata na cédula de R$ 200 começou como um meme na internet, mas o assunto foi ficando sério e chegou a ser tema de reunião no Banco Central.

A instituição alegou não haver tempo hábil para a mudança, já que o logo guará já estava definido, mas se comprometeu a realizar ações relacionadas ao vira-lata.

Os idealizadores de um abaixo-assinado pela inclusão do cachorro na cédula de R$ 200 declararam, na petição: “Não descartamos a relevância do lobo-guará na história e na fauna brasileiras. Porém, o cachorro vira-lata está mais relacionado ao cotidiano dos brasileiros e, além disso, é presente em todas as regiões do país”.