Após determinação da Justiça, Jandira retoma aulas presenciais segunda-feira (2)

Após Osasco, Barueri Carapicuíba e região, a Prefeitura de Jandira acaba de anunciar o retorno das aulas nas escolas da rede municipal também para segunda-feira, dia 2 de agosto.

Medida cumpre liminar cedida pela Promotoria de Justiça que deu o prazo de 15 dias para que a administração municipal providenciasse o retorno gradual das atividades presenciais nas escolas municipais.

Conforme decreto municipal, o retorno será híbrido, com 50% dos alunos nas salas de aula e 50% permanecem nas aulas remotas. Inicialmente, os pais e responsáveis poderão optar se querem ou não levar o aluno à escola, mas precisam comunicar a decisão à gestão escolar.

Já nas creches municipais, as crianças serão divididas em dois grupos, que frequentarão a unidade escolar em semanas alternadas. Todas as escolas devem seguir as medidas de distanciamento social, entre outros protocolos de prevenção ao novo coronavírus.

