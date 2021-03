Após detonar a Globo, Nego Di é bloqueado por Boninho no Instagram: “Será que falei demais?”

Nego Di usou os Stories no Instagram para dizer que foi bloqueado por Boninho. O humorista debochou da atitude do diretor global e questionou se havia falado demais ao acusar a Globo de ter manipulado sua participação no BBB 21.

“O Boninho me deu um block! Será que falei demais?”, ironizou Nego Di ao postar um print do Instagram de Boninho, mostrando que havia sido bloqueado. No perfil do diretor, é possível confirmar que ele não segue mais o humorista. Boninho segue todos os outros participantes do BBB 21, até mesmo os que já saíram do reality.

Após sair da casa com 98,76% dos votos, recorde de rejeição superado apenas por Karol Conká (99,17%), Nego Di acusou a Globo de editar o programa de modo em que foi prejudicado, segundo ele escondendo piadas que contava e ações positivas que diz ter praticado.”Só quero entender a Globo. Não valia a pena mostrar minhas coisas boas? Os caras fizeram uma palhaçada”, reclamou o ex-BBB.

