Após dois B.Os e medida protetiva, homem dá seis tiros na ex em Barueri

Dois boletins de ocorrência por ameaça e uma medida protetiva não livraram S.S, de 32 anos, de levar seis tiros do ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento, em Barueri. Ela teve ferimentos no pulmão, rosto, braços, perna e abdome e está internada sem previsão de alta. O criminoso está foragido.

De acordo com reportagem da Record TV, antes de atirar na ex o homem mandou mensagens a ameaçando. “Pode chamar a polícia. Pode chamar quem você quiser. Hoje nós vamos conversar”, escreveu em uma delas Em outra, mandou uma foto de um revólver e munições.

O homem encontrou S.S no caminho que ela fazia para o trabalho. Insistiu para reatar e, diante da negativa dela, atirou e fugiu. Quando os PMs chegaram ao local, a mulher ainda conseguiu avisar que estava com a medida protetiva em sua bolsa. (Com informações da Record TV)