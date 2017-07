Após edital frustrar candidatos, governador autoriza contratação de mais 118 na CPTM

A CPTM anunciou nesta sexta-feira, 28, que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) autorizou a contratação de 118 empregados para áreas de manutenção e operação em concurso público aberto pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O edital do concurso público divulgado pela CPTM esta semana prevê oito vagas mais cadastro de reserva. A quantidade frustou candidatos que estavam na expectativa do concurso. Porém, de acordo com a assessoria, a CPTM contratará os 118 empregados aprovados distribuídos nas seguintes funções:

​Cargo ​Número de vagas Agente de conservação de via​ ​5 ​Agente de manutenção civil ​4 ​Agente de manutenção metalúrgico ​3 ​Agente de serviços de operação 89​ ​Oficial de manutenção elétrica (eletricista) 9​ ​Oficial de manutenção mecânica (mecânico) 7​ ​Técnico de Manutenção, Projetos e Obras (modalidade: edificações ou construção civil) ​1

Há vagas para pessoas com nível de escolaridade fundamental, médio e técnico. O edital da seleção já está disponível no site http://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/concursos/Pages/Edital-abertura.aspx​. As inscrições podem ser feitas entre os dias 28 de julho e 18 de agosto. O salário inicial varia de R$ 1.802,90 a R$ 4.037,71. ​

Os candidatos aprovados deverão ter disponibilidade para trabalhar em qualquer local e nos postos para os quais forem designados, que pertencem ao Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo. A CPTM atende 22 municípios, incluindo a capital paulista, e, a partir da entrega da Linha 13-jade, prevista para 2018, também atenderá Guarulhos, o segundo maior munícipio do Estado.

A RBO Concursos será a organizadora do certame, que compreenderá provas objetivas, testes práticos, aptidão física e/ou avaliação psicológica. No caso das provas prática, física e psicológica já está delimitado que serão chamados cinco candidatos por vaga para estas fases.