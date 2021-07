Após fugir e despistar polícia, ladra para pra comprar lanche no McDonald’s e é presa

Uma mulher norte-americana de 38 anos furtou um furgão e conseguiu fugir da polícia por duas horas. Ela foi detida logo após parar no drive thru do McDonald’s para comer.

publicidade

Identificada como Johanna Gardell, de Massachussets, a mulher se recusou a parar durante a perseguição. Além de dirigir na contramão, ela provocou alguns acidentes enquanto fugia.

A polícia localizou Johanna com a ajuda do GPS instalado no veículo. Assim que as equipes perceberam que a mulher havia parada para comer, saíram ao seu encontro. “Ela estava pedindo nuggets”, disse Raymond James Simoncini, dono do furgão furtado, ao site Boston.com.

publicidade

A mulher foi detida e deve responder por 15 crimes, entre eles, resistência à prisão e desobediência a ordens policiais. Ela teve de ser levada ao hospital para tratar de alguns ferimentos.

VÍDEO// Homem diz que foi expulso de rodízio por comer demais e viraliza