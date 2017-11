Após mais um voto a favor de Temer, Bruna Furlan é vaiada em Barueri

A deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP) foi vaiada na manhã deste domingo, 5, pelo público presente em um show do cantor Almir Satter no Parque Municipal de Barueri. As vaias sobraram até para o pai dela, o prefeito Rubens Furlan (PSDB), que a acompanhava.

Publicidade

Segundo o portal Barueri na Rede, Bruna foi vaiada ao chegar ao parque e quando ela e o pai foram anunciados.

Bruna Furlan tem sido alvo de críticas nas redes sociais após votar duas vezes contra as investigações ao presidente Michel Temer, suspeito de envolvimento em esquemas de corrupção, a última delas em outubro. Ela foi, aliás, a única deputada federal do PSDB de São Paulo a votar a favor de Temer.

Bruna Furlan também votou a favor da reforma trabalhista e mantém ainda uma relação próxima com o senador Aécio Neves (PSDB-MG), outro suspeito de participação em esquemas de corrupção.