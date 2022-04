Após meses longe da TV, Silvio Santos volta a comandar seu programa no SBT

Após passar alguns meses nos Estados Unidos, Silvio Santos retornou ao Brasil e já está de volta também ao SBT, emissora sediada em Osasco, para as gravações de seu programa.

Ao chegar na emissora, apresentador foi recepcionado pela equipe, na manhã desta terça-feira (26). Ele estava afastado das gravações desde o início da pandemia, chegou a retornar em julho do ano passado, mas foi afastado novamente após testar positivo para a covid-19.

Desde então, o “Homem do Baú” passou uma temporada nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, Silvio fez os retoques finais no visual com o cabeleireiro Jassa, no sábado (23). “Meu amigo voltou”, publicou o profissional da beleza.

Com corte de cabelo renovado, o apresentador começou a gravar nesta terça. As imagens serão exibidas já no Programa do Silvio Santos deste domingo (1°).

Silvio Santos vem aí 🥳😍 Vamos sorrir e cantar! Ele está de volta aos estúdios do SBT 👏👏👏 📷 Gabriel Cardoso e Dory Abravanel / reprodução redes sociais pic.twitter.com/Dc9VRjJZs3 — SBT RS (@sbtrs) April 26, 2022