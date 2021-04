Após morte do pai, Yudi reforma quarto de sua mãe na mansão em Alphaville: “Vai ser bom pra ela”

Uma semana após perder o pai para a covid-19, Yudi Tamashiro decidiu reformar o quarto da mãe, Tânia Tamashiro, em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O apresentador usou os Stories para compartilhar as primeiras etapas da obra.

Enquanto esperava ser atendido no drive thru de uma loja de materiais de construção, Yudi falou que já havia começado a reforma. “Vou mudar o quarto da minha mãe inteiro. Vida nova, né? Deixar o quarto da coroa mais bonito. Não pode entrar na loja, tenho que ficar na fila esperando. A mulher (funcionária do estabelecimento) foi buscar a tinta”, disse o apresentador, de dentro do carro.

Já em sua mansão, Yudi mostrou o cômodo, já vazio: “Aqui, era o quarto dos meus pais. Vai ficar lindo. Minha mãe vai ficar bem feliz”, explicou. “É estranho entrar aqui e ver diferente, mas vai ser bom para ela”, continuou, em um breve desabafo.

Nesta quarta-feira (7), o morador de Alphaville também apareceu nas redes sociais acompanhado de seus primos mais novos. Em um vídeo publicado no Instagram, ele relembrou de um dos ensinamentos que recebeu de seu pai.

“Um dia meu pai me disse: ‘Filho, você está chorando por não conseguir pagar as contas?’ Eu respondi com vergonha que sim. E aí, ele me perguntou outra coisa. ‘Filho, quando não tínhamos dinheiro você era infeliz?’ Eu respondi que não. E ele me falou: ‘Filho, enquanto estivermos juntos, seremos felizes’. Eu sinto meu pai aqui com meus priminhos”, escreveu na legenda da publicação.

Nelson Tamashiro morreu no dia 31 de março, aos 56 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Municipal de Santana de Parnaíba. Dona Tânia, que também teve a doença, ficou internada no hospital de Campanha de Osasco e recebeu alta no dia 28 de março. Em casa, Yudi tem compartilhado com os seguidores que a mãe tem contado com o apoio de fisioterapeutas para ajudar na recuperação.