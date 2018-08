Após perseguição, GCM de Osasco recupera HB20 furtado

Na quinta-feira (9), em patrulhamento pela Avenida das Esmeraldas, no Jardim Mutinga, os agentes que integravam a viatura 002 da Guarda Civil Municipal (GCM) avistaram um veículo HB20 da cor branca que, ao perceber a presença dos guardas, empreendeu fuga do local.

Os GCMs foram atrás do carro e solicitaram apoio de outras viaturas. Ao passar pela rua Jade, o condutor acabou se entregando e, ao descer do carro, disse que havia furtado o carro na região do Parque Continental.

Disse também que estava conduzindo o veículo para entregá-lo a um comparsa no Jardim Mutinga que, segundo ele, havia ajudado no furto.

Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido ao 3° Distrito Policial e ficou à disposição da autoridade de plantão. No DP foi feito contato com a proprietária do veículo.