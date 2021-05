Após polêmica no BBB 21, Bolsonaro também debocha de cabelo black power: “Tô vendo uma barata”

Um mês depois da enorme polêmica gerada no país por acusação de racismo após declarações de Rodolffo no Big Brother Brasil 21, nesta quinta-feira (6) foi a vez de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) debochar do cabelo black power.

publicidade

“Tô vendo uma barata aqui”, declarou Bolsonaro, sobre o cabelo black power de um apoiador.

publicidade

No reality show da Globo, o cantor sertanejo Rodolffo, apoiador do presidente, foi acusado de racismo ao comparar o cabelo do colega de confinamento João Luiz a uma peruca de homem das cavernas.