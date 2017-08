Após reclamações, SuperShopping Osasco passa a oferecer estacionamento grátis

O SuperShopping Osasco anunciou que volta a oferecer três horas de estacionamento gratuito aos clientes. A mudança vale para quem fizer compras a partir de R$ 20 no empreendimento.

A cobrança de estacionamento desde a entrada, enquanto o principal concorrente, o Shopping União, dá duas horas grátis, vinha sendo alvo de críticas de clientes do SuperShopping.

Para ter até 3h de estacionamento gratuito, o cliente que fizer compras a partir de R$ 20 no SuperShopping precisa validar o tíquete apresentando os cupons de consumo nos caixas até as 22h. A promoção não é cumulativa, só valem as compras realizadas no mesmo dia.

O regulamento está disponível no site www.supershoppingosasco.com.br.