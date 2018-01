Após roubo, ladrão fica nervoso ao ver PMs, cai de moto e vai preso no Santa Maria, Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou no dia 5, por volta das 19h15, na rua Irmã Dulce, altura do número 100, Santa Maria, Osasco, a prisão de um indivíduo por roubo.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe visualizou dois indivíduos em uma motocicleta Triumph/Tiger pela via. Ao perceberem a presença da viatura policial demonstraram nervosismo. O condutor parou o veículo bruscamente e, ao tentar efetuar o retorno, acabou caindo. O garupa levantou e fugiu á pé.

O condutor do veículo foi abordado pela equipe de policiais e, ao ser questionado, acabou confessando que havia acabado de efetuar o roubo da motocicleta. Foram encontrados os documentos da vítima com ele durante a abordagem.

Ele foi levado pelos policiais militares ao 5º DP.