Após secretário dizer que todos os radares passam a multar na segunda, 25, Prefeitura de Osasco diz que serão apenas em três pontos

Após o secretário de Transportes de Osasco, Osvaldo Vergínio, ter afirmado ontem (19), ao Visão Oeste, que todos os radares instalados em 36 pontos de Osasco passarão a multar a partir de segunda-feira, 25, a Prefeitura de Osasco informou hoje (20) que, na verdade, serão em apenas mais três locais.

“A princípio entrarão em funcionamento três pontos, já aferidos pelo IPEM-SP: avenida Leonil Crê Bortolosso, medindo velocidade; avenida Visconde de Nova Granada com rua da Liberdade, e avenida Bussocaba x avenida Narciso Sturlini, que fiscalizarão avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa e velocidade”, afirmou a Prefeitura de Osasco.

No entanto, apesar de a avenida Maria Campos não ter sido citada pela Prefeitura, há placas informando que a fiscalização eletrônica no local também começará na segunda-feira, 25.

No total, Osasco contará com 36 pontos de fiscalização eletrônica. Destes, cinco estão em operação para fiscalização de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Eles operam das 5h às 21h e estão instalados nas avenidas Prefeito Hirant Sanazar, Hildebrando de Lima com General Pedro Pinho, Manoel Pedro Pimentel com Franz Voegeli e na Getúlio Vargas (nºs 1.260 e 1.423).

“Todos os pontos de fiscalização eletrônica estão sinalizados, porque o objetivo é reeducar os motoristas e motociclistas que transitam acima da velocidade permitida e não respeitam as faixas de pedestres”, declara a administração municipal.

“Tão logo o IPEM-SP realize a aferição dos demais dispositivos eletrônicos, eles entrarão em funcionamento, mas os motoristas, pedestres e motociclistas serão informados, assim como estão sendo em relação aos três que iniciam operação na próxima segunda-feira, 25/6, através de faixas afixadas em pontos de grande circulação”, completa a Prefeitura.

FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO DIA 25/6*

. Avenida Leonil Crê Bortolosso – medindo velocidade

. Avenida Visconde de Nova Granada x Rua da Liberdade – avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa e velocidade

. Avenida Bussocaba x Avenida Narciso Sturlini – avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa e velocidade

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA JÁ EM OPERAÇÃO

Ultrapassagem de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre

. Prefeito Hirant Sanazar

. Avenida Hildebrando de Lima com Avenida General Pedro Pinho

. Avenida Manoel Pedro Pimentel com Avenida Franz Voegeli

. Avenida Getúlio Vargas – números 1.260 e 1.423

*Fonte: Assessoria da Prefeitura de Osasco