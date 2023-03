Após ser eliminada do BBB 23, Key Alves recebe recado de Cowboy: “aguentou o rojão e seguiu firme”

A jogadora do Vôlei Osasco Key Alves foi eliminada do BBB 23, da TV Globo, com 56,76% dos votos. Na manhã desta quarta-feira (8), a atleta participou do “Mais Você”, com Ana Maria Braga, e recebeu um recado do namorado, o ex-BBB Gustavo Cowboy.

“Bem-vinda de volta à vida real. O trem continuou puxado lá dentro. Mas estou muito feliz que você aguentou o rojão e seguiu firme até o fim. Agora, você vai ter a oportunidade de rever os acertos e erros aqui fora, ver o que poderia ter feito de diferente no jogo, assim como eu tive também”, declarou Gustavo, em vídeo exibido no programa da Globo. “Em breve vamos poder conversar de novo e melhor ainda, sem microfone”, completou.

ALÔ, GUSKEYS! Teve recadinho do Gustavo para nossa Key no Mais Você! 🔗🤍 KEY NO MAIS VOCE pic.twitter.com/0Tq2nkxzzN — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 8, 2023



À Ana Maria, Key disse que o casal formado dentro do BBB 23 vai continuar fora da casa. A apresentadora aproveitou para perguntar se a jogadora do Osasco já tinha vivido algum “amor à primeira vista”. “Nunca. Mas sempre acreditei nisso e por isso aconteceu. Sempre acreditei que em alguma hora iria rolar com uma pessoa muito especial, mas não imaginava que seria no Big Brother, pelo contrário”, disse.

“Sempre falava ‘ali dentro não vou ficar com ninguém’. Todos os meus discursos eram esses, e foi totalmente ao contrário. Foi muito especial. A gente vai continuar aqui fora e estou muito ansiosa para ver ele, a gente ainda não conseguiu conversar, então estou ansiosa”, completou.

Ana Maria: “Você já teve amor à primeira vista” Key disse que sempre acreditou e deve ser por isso que aconteceu. Ela sempre acreditou que iria entrar alguém muito especial em sua vida, porém, nunca imaginou que seria no BBB. KEY NO MAIS VOCE pic.twitter.com/u6JX2FeGB0 — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 8, 2023