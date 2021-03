Após ser eliminado do BBB 21, Projota chora e admite: “Eu sei que errei”

Após ter sido eliminado do BBB 21 com 91,89% dos votos, Projota admitiu que errou durante sua participação no reality. O rapper, que mora em uma mansão de R$ 3,2 milhões na Granja Viana, em Cotia, abriu o coração à Ana Maria Braga, no Mais Você, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (17).

“Eu sei que eu errei. Não errei uma vez, cometi vários erros lá dentro. Não errei em vir [para o BBB 21], mas a gente só aprende errando e, se eu não viesse, talvez eu não teria aprendido algumas coisas”, declarou. “Nas ultimas semanas, eu já estava em um momento bem diferente de outros brothers, mas sei que agora é momento de refletir tudo isso”, continuou o rapper.

Projota chorou ao relembrar de uma conversa que teve com a esposa Tamy Contro sobre um possível cancelamento ao participar do reality. Ele revelou que só aceitou entrar no BBB 21 porque teve o aval da mulher, além de prometer que, caso fosse cancelado pelo público, seguiria a vida com a família do lado de fora da casa.

A participação de Projota no BBB 21 decepcionou fãs e admiradores de suas músicas sobre respeito, igualdade, empatia e luta contra o preconceito. A insatisfação com as atitudes do rapper foi exposta por internautas em diversos momentos e resultou na eliminação do brother da casa. Em Carapicuíba, um grafiteiro que estampou o rosto do rapper em um muro para homenageá-lo decidiu cobrir a imagem com a expressão “Fake”.