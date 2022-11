Após show do Bita, Papai Noel chega de helicóptero no Shopping União de Osasco

Após show do Bita, Papai Noel chega de helicóptero no Shopping União...

A figura mais carismática do Natal está prestes a chegar em grande estilo ao Shopping União de Osasco. De helicóptero, o Papai Noel pousará no shopping no sábado (19), às 12h, e promete emocionar o público. No mesmo dia haverá as atrações Show do Bita e Circo Show, que têm início às 10h. O evento é gratuito.

Após a chegada, o Papai Noel atenderá a todos para fotos no Trono, localizado no Piso Voegeli, próximo aos elevadores. A partir das 14h, os pequenos poderão se divertir ainda com personagens natalinos, que também farão registros fotográficos com os visitantes.

Os visitantes poderão conferir ainda a sofisticada decoração de Natal do shopping. Nesse ano, o tema escolhido é o “Jardim de Natal”, com cenários interativos e pontos de iluminação, ideais para registros fotográficos incríveis para as famílias.

Oficinas natalinas

Entre 14h30 e 18h30, serão promovidas as Oficinas de Natal para produção de velas de Natal e maquiagem artística, em dois pontos do Piso Autonomista, com intervalo das 16h às 16h30. As oficinas serão voltadas aos pequenos de 4 a 10 anos, acompanhados de um adulto responsável. As inscrições ocorrem somente presencialmente. Serão turmas de até 6 crianças, com duração de aproximadamente 25 minutos cada sessão.

Show do Bita

Para abrir os festejos, o Show do Bita será o grande destaque da manhã no shopping. Com uma linguagem irreverente e educativa, o Show do Bita conta com seres verdes superengraçados chamados Plots, mas o personagem de bigode laranja e cartola na cabeça, o Bita, é o grande personagem do show. São histórias musicais encantadoras, que unem educação e alegria. Junto com os amiguinhos Lila, Dan e Tito, Bita vive grandes descobertas e compartilha momentos com amor e solidariedade.