Após ter carro apreendido, motorista coloca fogo no veículo

Após ter o carro apreendido durante uma fiscalização, um homem colocou fogo no veículo, que ficou destruído. O caso aconteceu na cidade de Içara (SC), na tarde de segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Chevrolet Corsa foi abordado ao passar por um posto de fiscalização onde os agentes constataram que o veículo havia sido rebaixado de forma irregular.

Sem sequer esperar o término dos procedimentos policiais, o homem largou o carro no local e foi embora à pé. No fim do dia, ele retornou com um comparsa em um Ford Escort. Os dois desceram do carro, foram até o Corsa apreendido, jogaram um líquido inflamável e, com um isqueiro, colocaram fogo no veículo. Em seguida, fugiram.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia do município. O nome do motorista foi identificado. Até o momento, ninguém foi preso. (Com informações do “Uol”)

