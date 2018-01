Após vencer fora, Hinode Barueri faz dois jogos no José Corrêa

A equipe de vôlei feminino Hinode Barueri já está treinando para, na semana que vem, entrar em quadra duas vezes em casa, no Ginásio José Corrêa, pela Superliga. Na próxima terça-feira, 23, às 19h30, o time recebe o Camponesa/Minas, já na sexta-feira, 26, às 21h30, o confronto é contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano.

Ambas as partidas têm entrada gratuita, e a expectativa do grupo comandado pelo técnico José Roberto Guimarães é ter o apoio da torcida para manter a sequência de resultados positivos e melhorar a posição na classificação do campeonato.

Na noite desta sexta-feira, 12, Barueri conseguiu a segunda vitória consecutiva ao bater o Renata Valinhos/Country, no interior de São Paulo, por 3 sets a 0, com parciais de 20×25, 18×25 e 19×25. Com o triunfo, as baruerienses, que já haviam batido o Sesi-SP na rodada anterior, estão empatadas com o Fluminense na quinta colocação da Superliga.