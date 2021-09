Após vitória na estreia, Vôlei de Osasco encara São Caetano nesta sexta-feira (3)

O Vôlei osasquense tenta sua segunda vitória no Campeonato Paulista Feminino nesta sexta-feira (3). O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Energis 8 São Caetano, a partir das 19h, no ABC.

publicidade

Na estreia, as meninas de Osasco venceram o Agee-Atacadão S.C por 3 sets a 0. Tifanny foi a maior pontuadora da primeira partida da temporada, com 23 acertos, e está confiante em um novo resultado positivo nesta sexta. “Passou o nervosismo da estreia e acredito que iremos nos soltar mais a partir de agora. Estamos treinando muito bem e o melhor entrosamento virá com o decorrer das rodadas”, comenta a oposta.

O Energis 8 São Caetano vem de derrota para o Sesi Bauru na abertura do estadual, mas conseguiu tirar um set do atual vice-campeão paulista. Para a temporada 2021/22, a equipe aposta na mistura entre atletas adultas com meninas sub-21, além de completar o elenco com duas jogadoras da categoria infanto-juvenil.

publicidade

Para o técnico Luizomar, é fundamental mostrar respeito ao adversário, independentemente se está na parte de cima ou de baixo da tabela. E isso se faz jogando o melhor em busca da vitória. “Eu gostei da postura do Osasco São Cristóvão Saúde na estreia e espero a mesma pegada contra o São Caetano. Confio na força desse nosso novo grupo”, afirma o treinador.

Entre as atletas que ainda não entram em quadra está Fabiana, que treina para recuperar a forma física após o nascimento do primeiro filho, Asaf. A central norte-americana Rachael Adams chegou na terça-feira (31) e dificilmente terá condições de jogo. A líbero Camila Brait voltou do descanso, após defender a seleção brasileira na campanha da medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, e deve ficar no banco, à disposição do técnico Luizomar.

publicidade

CAMPEONATO PAULISTA 2021

31/08 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE 3 x 0 Agee-Atacadão S.C. (ginásio José Liberatti)

03/09 – 19h – Energis 8 S.Caetano x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE (ginásio Lauro Gomes)

10/09 – 20h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Pinheiros (ginásio José Liberatti)

17/09 – 21h30 – Barueri x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE (ginásio José Correa) – Sportv

24/09 – 21h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Sesi Vôlei Bauru (ginásio José Liberatti) – Sportv