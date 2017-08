Após voto contra investigação a Temer, página de Bruna Furlan no Facebook fica fora do ar

Após o voto “Sim” pela rejeição da denúncia, portanto, contra o andamento das investigações contra o presidente Michel Temer, nesta quarta-feira, 2, a página da deputada federal Bruna Furlan (PSDB) está fora do ar no Facebook na manhã desta quinta, 3.

Bruna Furlan foi a única dos 12 parlamentares do PSDB de São Paulo a votar contra o andamento das investigações contra Temer.

Votaram a favor da rejeição da denúncia 263 deputados. Já os votos contrários foram 227, duas abstenções e 19 ausências. O outro deputado federal da região, Valmir Prascidelli (PT-SP) votou “Não” pela rejeição da denúncia contra Temer.

Com a decisão da Câmara, a denúncia é suspensa e só pode ser retomada depois que Temer deixar a Presidência da República.

No dia 26 de junho, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF a denúncia contra Temer, com base na delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS. Foi a primeira vez que um presidente da República foi alvo de um pedido de investigação no exercício do mandato.