Aposentada cai em golpe, vende casa e perde R$ 238 mil a falso Arnold Schwarzenegger

Uma mulher aposentada, de 74 anos, foi vítima de um golpe aplicado por estelionatários que se passavam pelo astro de Hollywood Arnold Schwarzenegger e perdeu mais de R$ 238 mil. A moradora de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, chegou a vender um imóvel, o carro e fez empréstimos acreditando que estava ajudando a estrela de “O Exterminador do Futuro”.

Segundo informações do portal “Metrópoles”, que teve acesso aos autos, a aposentada faliu por conta do golpe, acionou a Justiça contra os criminosos e pediu gratuidade nas custas do processo.

A vítima relatou que foi procurada nas redes sociais por um perfil que se passou por Arnold e dizia que estava passando por necessidades financeiras. No entanto, na vida real, o verdadeiro astro dos cinemas acumula uma fortuna de R$ 6 bilhões.

Ao cair a ficha de que havia sido vítima de um golpe, a aposentada decidiu entrar com uma ação judicial. Doze pessoas foram identificadas como suspeitas de participação no golpe, ainda segundo o “Metrópoles”. A defesa de uma delas alegou que a cliente foi usada como “laranja”.