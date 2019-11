Aposentados e pensionistas da região terão em Osasco Posto de Atendimento Digital do INSS

O Sindnapi (Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) inaugura na próxima terça-feira, 3, sua subsede em Osasco, que também abrigará um Posto de Atendimento do INSS Digital. O endereço é rua Erasmo Braga, 307, Presidente Altino, no mesmo prédio do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região.

Na subsede, aposentados, pensionistas e idosos vão contar com orientação jurídica. Também poderão fazer reserva para uma das 30 Colônias de Férias do Sindnapi, a preços acessíveis. Será mais comodidade para categoria, que não vai mais precisar se locomover até o Centro de São Paulo.

Durante as inaugurações, os interessados poderão se sindicalizar ao Sindnapi. Além das colônias, os sócios têm descontos em diversos estabelecimentos e serviços, como consultas médicas e tratamentos odontológicos. Nas unidades da Droga Raia e Drogasil, por exemplos, o desconto pode chegar a 70%.

Por meio do Posto de Atendimento do INSS Digital, qualquer cidadão da região de Osasco poderá dar entrada no seu pedido de aposentadoria por idade (rural e urbana), aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte (rural e urbana), entre outros serviços.