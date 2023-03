Um apostador de Osasco acertou sozinho as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou R$ 1.839.820,29 no sorteio do concurso 2761, realizado na noite da última segunda-feira (13).

A aposta foi feita na Lotérica Caminho da Sorte. Além deste, que fez uma aposta simples, outros 188 apostadores fizeram 14 acertos e levaram R$ 2.051,96 cada.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

